Fenerbahçeli Yönetici Kemal Danabaş: "TFF’nin bir an önce kararını bekliyoruz"

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in F.Bahçe ile yaptıkları işbirliğini sarı lacivertli kulübün yöneticisi Kemal Danabaş da dün gerçekleştirilen kadın futbol takımının imza töreninde doğruladı.

Kulüp ismi vermeyen Danabaş “F.Bahçe olarak rakiplerimizle birlikte, federasyona, yarışmaya 1. Lig’den başlamak adına bir başvurumuz oldu. Kadın futbolunun ülkemizde hak ettiği noktaya gelmesi için bu kararın bir an önce verilmesini ve lig statüsünün açıklanmasını bekliyoruz. Ligin statüsü sponsorluk görüşmelerimiz noktasında da belirleyici nitelikte olduğu için ilgili kararın bir an önce verilip, açıklanmasını istiyoruz” dedi.

KADROMUZUN YÜZDE 40 HAZIR

Kemal Danabaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Fenerbahçe olarak nasıl ki ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin formamızı giyme hayalleri varsa artık tüm kız çocukları ve kadınlarının da bu kutsal çubuklu forma hayalleri olacaktır. Fenerbahçe katıldığı her platformda şampiyonluğu hedefler. Yeni kurulan bir takım için ilk yıl şampiyonluk hedefi çok iddialı bir ifade olacaktır ve bu o kadar kolay değil ama biz pırıl pırıl, imrenilecek bir takım kurmayı hedefliyoruz. Kadromuzun yüzde 40’ni oluşturduk, birkaç gün içinde yüzde 50’si tamamlanmış olacaktır.”