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GeriFutbol Fenerbahçeli yönetici, Galatasaray derbisini bıraktı, Atina'ya konsere gitti!
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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçeli yönetici, Galatasaray derbisini bıraktı, Atina'ya konsere gitti!

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Fenerbahçeli yönetici, Galatasaray derbisini bıraktı, Atina'ya konsere gitti!
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Derbide Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1’lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan Fenerbahçe’de ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerde daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici Burhan Karaçam’ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina’da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

Burhan Karaçam’ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul’a döndüğü ifade edildi.

Fenerbahçeli yönetici, Galatasaray derbisini bıraktı, Atinaya konsere gitti

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