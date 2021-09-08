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Fenerbahçeli Yönetici Fethi Pekin: "Hakkımız olan şampiyonlukları almakta kararlıyız"
Fenerbahçe’nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, 1959 öncesi şampiyonluklara yönelik TFF’ye yaptıkları başvuruya henüz bir yanıt alamadıklarını belirtirken “Bir sessizlik durumu var ancak biz hakkımızı almakta kararlıyız” dedi.
Spor Servisi / Süleyman ARAT - Ellerinde emsal teşkil eden Beşiktaş örneği olduğunu vurgulayan Fethi Pekin, TFF’den gelecek cevaba göre gerekirse yargı yoluna başvuracaklarını belirterek “Fenerbahçe’nin hakkı olan şampiyonlukları almakta kararlıyız” dedi.
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