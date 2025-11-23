×
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları'ndan şampiyonluk iddiası: 'Süper Lig'in Bundesliga gibi olmasına izin vermeyeceğiz, bu sezon şampiyon biz olacağız!'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Ertan Torunoğulları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 09:51

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyenlerin kendileri olacağını belirterek, "Ligimizin, Almanya Bundesliga’daki Bayern Münih egemenliği gibi olmasına izin vermeyeceğiz. Bu sezon Süper Lig’de şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bu akşam Rize deplasmanında galip gelerek Galatasaray'la puan farkını bire indirmek ve gelecek hafta oynanacak derbi maçta ezeli rakibini mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, zorlu maçlar öncesinde şampiyonluk iddiasında bulundu.

"LİGİMİZİN BUNDESLIGA GİBİ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Fanatik'e konuşan Ertan Torunoğulları şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon Süper Lig’de şampiyon olacağız. Ligimizin, Almanya Ligi Bundesliga’daki Bayern Münih egemenliği gibi olmasına izin vermeyeceğiz."

"TRANSFERDE SÜRPRİZE AÇIK OLUN"

Yaklaşan ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderen Torunoğulları, şunları söyledi:

"Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz."

