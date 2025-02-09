Fenerbahçeli yönetici Burak Kızılhan: Bir kurgu varsa başrolü Galatasaray'dır

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları;

Mertens bugüne kadar defalarca kez yaptığı gibi yine kendini yere attı. Hakemi aldattı. Hakem de buna taviz verdi. Bunu Galatasaray'da sadece bir futbolcu yapmıyor. Birkaç futbolcu yapıyor. Maçlarda kendilerini yere atıyorlar. Yerde yatıyorlar. Kart görmüyorlar. Yıllardır bu şekilde.

YILLARDIR BU ŞEKİLDE DEVAM EDİYORLAR

Bu akşam yaşananları hep birlikte takip ettik. Haksız bir kararla Galatasaray'ın karşısında geri düşen bir kulübün isyanını hep birlikte gördük. Mertens bugüne kadar defalarca yaptığı gibi yine kendini yere attı ve hakem de buna taviz verdi. Bunu Galatasaray'da sadece bir futbolcu yapmıyor. Birkaç futbolcu var ki sanki görevleriymiş gibi maçlarda kendilerini yerlere atıyorlar. Sarı kart, kırmızı kart görmüyorlar. Yıllardır bu şekilde devam ediyorlar. Bizim bu akşamki isyanımız sadece hakem hatasına değil, emek hırsızlığına.

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EMEK HIRSIZLIĞI YAPILIYOR

Bizim isyanımız emek hırsızlığına. Galatasaraylı futbolcu emek hırsızlığı yapıyor. Her şey ortada. Ancak dikkat dağıtmak için yaşanan rezilliği örtmek için 'Kurguyla sahadan çekildiler' diyorlar. Şaşırmadık. Bir kurgu varsa başrolü Galatasaray ve Mertens.

KURGUNUN BAŞROLÜ GALATASARAY'DIR

Her şey alenen ortadayken dikkat dağıtmak, hedefi değiştirmek ve bu rezilliği örtbas etmek için 'Kurguyla sahadan çekildiler' diye bir açıklama geldi. Tabii ki şaşırmadık. Bir kurgu varsa onun başrolü Galatasaray'dır. Bu maçta kurgunun ismi Mertens'tir ve aldatma ile aldığı penaltıdır. Olayı Fenerbahçe'ye getiriyorlar, neredeyse biz de inanacağız mağduriyetlerine.

İYİ Kİ ÖYLEYİZ

Bu akşam bizim yöneticilerimiz için ettikleri sözler var. Bizde Allah'a şükür ne karaborsa bilet, ne usulsüz kontrat, ne illegal bahis reklamı yapan yönetici yok. Biz ahlaklı yöneticiyiz. Doğru ve dürüst olmayanları herkes biliyor. Biz onlardan çok farklıyız. İyi ki öyleyiz