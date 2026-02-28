Fenerbahçeli yıldızlardan şampiyonluk sözleri! Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Guendouzi konuştu

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde Nottingham karşısında Kadıköy’de aldığı 3-0’lık yenilgiyle son 16 turuna kalmayı zora soktu. Rövanşta 2-0 öne geçip herkesi umutlandıran Kanarya, 2-1 kazanarak Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe için artık tek bir gerçek hedef var: Ligde şampiyon olmak...

Camia, teknik ekip ve takım tamamen bu hedefe odaklanmış durumda. Nottingham rövanşı sonrası futbolcular, bu konuda net şekilde mesajı verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, TARAFTARA UMUT VERDİ

Kerem Aktürkoğlu, “Önümüzde yoğun bir fikstür var. Bu bahane değil. Ligin sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız” dedi. İsmail Yüksek, “Sadece 2 puan fark var. Lig uzun maraton, çok daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı. Guendouzi ise rövanştaki performansa dikkat çekip, “Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DİREKT ANTALYA'YA GİTTİLER

Fenerbahçe, sıkışık deplasman fikstürüne Nottingham maçıyla birlikte girdi. Sarı-Lacivertliler, takımın daha az yolculuk yapması için seyahat planını değiştirmişti. Bu kapsamda futbol takımı, maç sonrası Nottingham’da konakladı ve dün İstanbul yerine doğrudan Antalya’ya geçti.

Fenerbahçe, 1 Mart Pazar akşamı Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi burada kampa girdi. Kafile, mücadelenin hemen ardından İstanbul’a dönecek. Çarşamba kupa maçı için Gaziantep’e günü birlik gidilecek.