HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçeli yıldızlardan şampiyonluk sözleri! Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Guendouzi konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#İsmail Yüksek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 08:38

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının ardından yurda döndü ve Antalya'da kampa girdi. Sarı lacivertli oyuncular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi, camianın yıllardır hasretini beklediği şampiyonluk hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’nde Nottingham karşısında Kadıköy’de aldığı 3-0’lık yenilgiyle son 16 turuna kalmayı zora soktu. Rövanşta 2-0 öne geçip herkesi umutlandıran Kanarya, 2-1 kazanarak Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe için artık tek bir gerçek hedef var: Ligde şampiyon olmak...

Camia, teknik ekip ve takım tamamen bu hedefe odaklanmış durumda. Nottingham rövanşı sonrası futbolcular, bu konuda net şekilde mesajı verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, TARAFTARA UMUT VERDİ

Kerem Aktürkoğlu, “Önümüzde yoğun bir fikstür var. Bu bahane değil. Ligin sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız” dedi. İsmail Yüksek, “Sadece 2 puan fark var. Lig uzun maraton, çok daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı. Guendouzi ise rövanştaki performansa dikkat çekip, “Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DİREKT ANTALYA'YA GİTTİLER

Fenerbahçe, sıkışık deplasman fikstürüne Nottingham maçıyla birlikte girdi. Sarı-Lacivertliler, takımın daha az yolculuk yapması için seyahat planını değiştirmişti. Bu kapsamda futbol takımı, maç sonrası Nottingham’da konakladı ve dün İstanbul yerine doğrudan Antalya’ya geçti.

Fenerbahçe, 1 Mart Pazar akşamı Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi burada kampa girdi. Kafile, mücadelenin hemen ardından İstanbul’a dönecek. Çarşamba kupa maçı için Gaziantep’e günü birlik gidilecek.

