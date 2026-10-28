Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartal'a veda paylaşımı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

Sarı lacivertliler, resmi yayın organından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

YILDIZLAR VEDA ETTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli yıldızlar, İsmail Kartal'a veda paylaşımında bulundu.

NATHAN AKE: Teşekkürler hocam

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İRFAN CAN KAHVECİ: Gösterdiğiniz emek ve paylaştığımız her şey için size ve ekibinize teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun.

KEREM AKTÜRKOĞLU: Sevgili İsmail Kartal Hocam,

Sizi tanıdığım ve kısa bir süre de olsa sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bana kattığınız her şey ve bizlere verdiğiniz tüm emekler için size çok teşekkür ederim.

Bundan sonraki hayatınızda her şey gönlünüzce olsun.

Yolunuz açık olsun.

İSMAİL YÜKSEK: Beraber yaşadıklarımız ve bize kattığınız her şey için size ve ekibinize teşekkürler hocam. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

MILAN SKRINIAR:

Çok teşekkürler hoca