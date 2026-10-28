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Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartal'a veda paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Nathan Ake
Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 12:38

Fenerbahçe'de Nathan Ake, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Milan Skriniar ve İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda İsmai Kartal'a veda etti.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

Sarı lacivertliler, resmi yayın organından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı

YILDIZLAR VEDA ETTİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli yıldızlar, İsmail Kartal'a veda paylaşımında bulundu.

NATHAN AKE: Teşekkürler hocam

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı

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İRFAN CAN KAHVECİ: Gösterdiğiniz emek ve paylaştığımız her şey için size ve ekibinize teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun.

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı

KEREM AKTÜRKOĞLU: Sevgili İsmail Kartal Hocam,

Sizi tanıdığım ve kısa bir süre de olsa sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bana kattığınız her şey ve bizlere verdiğiniz tüm emekler için size çok teşekkür ederim.

Bundan sonraki hayatınızda her şey gönlünüzce olsun.

Yolunuz açık olsun.

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı

İSMAİL YÜKSEK: Beraber yaşadıklarımız ve bize kattığınız her şey için size ve ekibinize teşekkürler hocam. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı



MILAN SKRINIAR: Çok teşekkürler hoca

Fenerbahçeli yıldızlardan İsmail Kartala veda paylaşımı

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Nathan Ake

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