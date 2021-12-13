Fenerbahçeli yıldızlardan Gaziantep maçı sonrası öz eleştiri! "3 korkunç hata yaptık"

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Yenilen gollerde 3 korkunç hata yapıldığını kaydeden Zajc, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadığımız anlar vardı ama 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamalıydık. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Miguel Crespo da bireysel hatalara dikkat çekerek "Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede, bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Aslında bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama bugün yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik." diye konuştu.