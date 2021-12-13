Fenerbahçeli yıldızlardan Gaziantep maçı sonrası öz eleştiri! "3 korkunç hata yaptık"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Çavuşoğlu duyurdu Ermenistanla normalleşmeBakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme#Mevlüt Çavuşoğlu
Erol Bulut Fenerbahçeyi bir kez daha mat etti Son 4 yılda...Erol Bulut Fenerbahçe'yi bir kez daha mat etti! Son 4 yılda...#Erol Bulut
Galatasaray Sivasta hem 3 puanı hem de Muslerayı kaybetti Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...Galatasaray Sivas'ta hem 3 puanı hem de Muslera'yı kaybetti! Penaltı beklentisi sonrası futbolculardan sert tepki...#Galatasaray
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Ünlü şarkıcı trafik kazası geçirdi Erkek arkadaşı hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı trafik kazası geçirdi! Erkek arkadaşı hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
Fenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantepe kaybettiFenerbahçe, 5 gollü maçta Gaziantep'e kaybetti#Gaziantep FK Fenerbahçe
Erdoğan başkanlık etmişti İstanbuldaki ekonomi zirvesi sona erdiErdoğan başkanlık etmişti! İstanbul'daki ekonomi zirvesi sona erdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladıBakan Koca kritik üç durumun nedenini tek yanıtla açıkladı#Koronavirüs
Omicrona karşı en etkili aşı hangisi Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandıOmicron'a karşı en etkili aşı hangisi? Ve merakla beklenen sonuçlar yayınlandı #Omicron Varyantı
Beşiktaşta Önder Karaveli kararı Yola devam edilecekBeşiktaş'ta Önder Karaveli kararı! "Yola devam edilecek"#Beşiktaş
Galatasaray, Sivasspora tek golle yenildiGalatasaray, Sivasspor'a tek golle yenildi#Süper Lig
İBB Meclisinde terör örgütü üyesi çalışan tartışmasıİBB Meclisi'nde 'terör örgütü üyesi çalışan' tartışması#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Canlı yayında öğrenince yıkılmıştı Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözlerCanlı yayında öğrenince yıkılmıştı! Çok acı haber geldi… Eşinden skandal sözler#Uşak
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçeli yıldızlardan Gaziantep maçı sonrası öz eleştiri! "3 korkunç hata yaptık"

#Fenerbahçe#Zajc#Crespo
Fenerbahçeli yıldızlardan Gaziantep maçı sonrası öz eleştiri 3 korkunç hata yaptık

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya 3-2 kaybettiği maç sonrası Zajc ve Crespo açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Yenilen gollerde 3 korkunç hata yapıldığını kaydeden Zajc, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadığımız anlar vardı ama 3 korkunç hata yaptık. Bunları yapmamalıydık. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Miguel Crespo da bireysel hatalara dikkat çekerek "Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede, bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Aslında bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama bugün yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Zajc#Crespo

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın