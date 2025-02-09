Fenerbahçeli yıldızlar galibiyetin ardından itiraf etti! 'İlerlyen maçlarda da bunu görebiliriz' Szymanski, Talisca...

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından ise sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte sarı-lacivertli futbolcuların açıklamaları;

SEBASTIAN SZYMANSKI: 'İLERLEYEN MAÇLARDA DA GÖREBİLİRİZ'

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz."

ANDERSON TALISCA: 'BENİM AMACIM...'

"Benim açımdan pozitif bir durum bu. Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım, isteğim, takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama neticede 3 puan almak gayet pozitif."