Fenerbahçeli yıldızın eşinden 'veda' gibi paylaşım

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için sürpriz bir paylaşım yapıldı.

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" notunu düştü.

Gözde Kahveci, bu paylaşımında Fenerbahçe'yi de etiketlerken taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gözde Kahveci, daha sonra bu paylaşımı silerek sarı lacivert kalp emojileri kullanarak yeni bir paylaşım yaptı.