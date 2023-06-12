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Fenerbahçeli yıldızın eşinden 'veda' gibi paylaşım

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig
Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda gibi paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 19:15

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşinden şaşırtan bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için sürpriz bir paylaşım yapıldı.

İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından seremoniden görüntüler paylaştı ve "Tüm zaferler için teşekkürler, hatırlanacaksın Fenerbahçe" notunu düştü.

Gözde Kahveci, bu paylaşımında Fenerbahçe'yi de etiketlerken taraftarlar arasında "veda" olarak yorumlandı.

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PAYLAŞIMI SİLDİ

Gözde Kahveci, daha sonra bu paylaşımı silerek sarı lacivert kalp emojileri kullanarak yeni bir paylaşım yaptı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

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