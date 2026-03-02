×
Fenerbahçeli yıldızın eşi trafik kazası geçirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Nelson Semedo#Trafik Kazası
Fenerbahçeli yıldızın eşi trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 18:34

Fenerbahçe’nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo’nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı. Kazada Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

