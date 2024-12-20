Fenerbahçeli yıldızdan takım arkadaşlarına: Aynaya bakmalıyız

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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Filip Kostic, İrfan Can Eğribayat ve Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Filip Kostic, "Gol esnasında iyi bir aksiyon oluşmuştu ama genel itibarıyla bir şeyler söylemesi, yorum yapması gerçekten zor. İkinci golü bulmak için yeterli zamanımız vardı, şanslar da yarattık. Bu sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisini ortaya koymak ve kazanmak zorundayız." dedi.

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlardan özür dileyen İrfan Can Eğribayat, "Çok üzgünüz. Puan kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Çok da iyi oynamadık. Birazcık daha fazla mücadele etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." şeklinde konuştu.

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"HERKES ÖZ ELEŞTİRİSİNİ YAPMALI"

Takımda herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini söyleyen Tadic, "Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor. Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes öz eleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız." ifadelerini kullandı.