Fenerbahçeli yıldızdan şampiyonluk itirafı: Galatasaray...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular Dusan Tadic, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci değerlendirmeler yaptı.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Maça çok iyi başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kalitemizi göstermeye çalıştık. 2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik. Bundan da ders çıkartacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız ve sonuca bakacağız." dedi.

Gözden Kaçmasın Bu görüntüler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ekranlara yansımadı Haberi görüntüle

"İSMAİL HOCA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Uzun zaman sonra ilk 11'de başlamasının kendini mutlu ettiğini belirten Michy Batshuayi, "Mutluyum, önemli bir gol attım. İlk 11'de başladım, uzun bir aradan sonra... Takıma yardım edebildiğim için mutluyum. En önemlisi kazanmaktı, mutluyuz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. İsmail Kartal ile görüştüğümüzde bana güvendiğini söyledi. İyi bir performans beklediğini belirtti. Sahada neler yapmam gerektiğini paylaştı. Ben de verdiği görevleri iyi bir şekilde yapmaya çalıştım. Artık son maçlar, herkes pozitif performans ortaya koydu. Bu şekilde son maça kadar devam edeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

"KIRMIZI KARTTAN SONRA BİZ DE YAVAŞLADIK"

İlk golde asisti yapan Dusan Tadic, "Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim, lider biri olunca en iyisini yapmak durumundasınız. Kırmızı karttan sonra biz de yavaşladık. İkinci golü bulmamız lazımdı, daha güçlü oynamamız lazımdı. 2-1'den sonra biraz gerildik. Taraftarlarımız mutlu ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

"İPLER GALATASARAY'IN ELİNDE"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Tadic, "Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek." dedi.