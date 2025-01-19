Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho sözleri: Aramız çok iyi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de Cenk Tosun, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız." dedi.

"HEPİMİZİN ARASI ÇOK İYİ"

Mourinho hakkında konuşan Cenk Tosun, "Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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"BUGÜNKÜ MAÇ BİZİM İÇİN EKSTRA ÖNEMLİYDİ"

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Levent Mercan, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

"HAZIR OLMAK GEREKİYOR"

İrfan Can Eğribayat ise, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti. İkinci yarıda art arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.