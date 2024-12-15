Fenerbahçeli yıldızdan maç sonu taraftara çağrı

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de oyuncular Dusan Tadic, Fred ve Edin Dzeko karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmada ikinci yarı oyuna dahil olan Dusan Tadic, "Güzel bir maç oldu. İlk golü bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. İlk yarıda ilk golü bulmayı başardık. Bu önemliydi. Rakip için kırmızı kart pozisyonu oldu. Oyunu sonrasında daha çok domine ettik ama sonrasında sebepsiz yere oyun ritmimiz düştü, 1-1 oldu. İkinci gol için çabaladık ve bulduk. Daha sonra 10 kişi kaldık, Becao sakatlandı. Sonuca bakacak olursak, 3 puan önemli ve değerli. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra ihtiyacımız olan desteği aldık." diye konuştu.

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"BEN SORUMLULUK İÇİN BURADAYIM"

Fenerbahçe'ye gelme sebeplerinden birinin de liderlik etmek olduğunu kaydeden Tadic, "Açıkçası Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden bir tanesi, liderlik etmek. Fenerbahçe'nin beni seçme nedeni de bu. Ben sorumluluk için buradayım. Bunu sağlıyor olmak önemli. Her tecrübe size yardım eder. Mourinho gibi bir hoca da size tecrübesiyle yardım eder. Bu futbolcular için önemlidir. Bir gün hoca olmayı seçersem, bu tecrübeler bana yardımcı olur." dedi.

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"ZOR BİR HAFTAYDI BİZİM İÇİN"

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Edin Dzeko, "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var. Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık." şeklinde konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN"

Fred ise "Önemli bir maçı kazandık. Zor olacağını biliyorduk. İyi baş ettik. Bazı anlarda daha iyi konsantre olmak gerekiyor, rakip 1 kişi eksikken. Taraftarlarımız önünde kazanmak önemliydi. Yolumuza devam edeceğiz, çünkü cuma günü başka bir önemli maçımız var. Aldığımız iki mağlubiyet sonrası kazanmak önemliydi. Taraftarlarımız bize inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonunda hepimizin mutlu olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.