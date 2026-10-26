Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması! 'Kendimi affettireceğim'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Sarı-lacivertlilerde bu sezonun en formda isimlerinden olan Ederson derbi için takıma mesaj verdi.

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

Brezilyalı file bekçisi için kariyerindeki en sıkıntılı maçlardan biri, son Rams Park deplasmanıydı. Ederson’un kritik anda kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakması, büyük tepki çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, Sambacı’ya ateş püskürürken, takımdan ayrılma ihtimali zirve yapmıştı.

Ederson, bu sezon çok daha iyi bir görüntü çizdi. Tecrübeli file bekçisi, ligde görev yaptığı 7 maçın 5’in kalesini gole kapattı. Brezilyalı kaleci derbiyi kendisini affettirme açısından gerçek fırsat olarak görüyor.

Haberin Devamı

Ederson’un, "Geçen sezon bana yakışmayacak şekilde takıma zarar verdim. Bu kez galibiyet için elimden geleni yapıp kendimi affettireceğim." dediği öğrenildi.