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Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması! 'Kendimi affettireceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray Derbisi#Ederson
Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması Kendimi affettireceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 08:51

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde kaleci Ederson, geçtiğimiz sezon oynanan maçta yaşanan olayları unutturacağını ifade etti.

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Sarı-lacivertlilerde bu sezonun en formda isimlerinden olan Ederson derbi için takıma mesaj verdi.

Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması Kendimi affettireceğim

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

Brezilyalı file bekçisi için kariyerindeki en sıkıntılı maçlardan biri, son Rams Park deplasmanıydı. Ederson’un kritik anda kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakması, büyük tepki çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, Sambacı’ya ateş püskürürken, takımdan ayrılma ihtimali zirve yapmıştı.

Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması Kendimi affettireceğim

Ederson, bu sezon çok daha iyi bir görüntü çizdi. Tecrübeli file bekçisi, ligde görev yaptığı 7 maçın 5’in kalesini gole kapattı. Brezilyalı kaleci derbiyi kendisini affettirme açısından gerçek fırsat olarak görüyor.

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Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray açıklaması Kendimi affettireceğim

Ederson’un, "Geçen sezon bana yakışmayacak şekilde takıma zarar verdim. Bu kez galibiyet için elimden geleni yapıp kendimi affettireceğim." dediği öğrenildi.

 

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#Fenerbahçe#Galatasaray Derbisi#Ederson

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