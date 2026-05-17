Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den talip! Transfer planı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe gelecek sezonun kadro planlamalarına erkenden başladı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen İzmir ekibi gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
HEDEF OĞUZ AYDIN
Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı Kırmızılılar’ın, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle kadroya katmak istediği, anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.