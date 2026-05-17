Fenerbahçeli yıldıza Süper Lig'den talip! Transfer planı belli oldu

#Fenerbahçe#Süper Lig Transferleri#Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 08:11

Fenerbahçe'nin milli oyuncusunu Süper Lig ekibi istiyor. Transfer için izlenecek yol haritası da belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe gelecek sezonun kadro planlamalarına erkenden başladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen İzmir ekibi gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

HEDEF OĞUZ AYDIN

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Sarı Kırmızılılar’ın, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle kadroya katmak istediği, anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 3 asistlik skor katkısı sağladı.

