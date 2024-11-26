Fenerbahçeli yıldıza rekor teklif! Transferde Cristiano Ronaldo detayı

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Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Süper Lig'de son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken ocak ayı transfer döneminde iki bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, orta sahaya ise skorer bir ismi katmak istiyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, transferde büyük aşama kaydettiği belirtiliyor.

EN-NESYRI TRANSFERİN GÖZDESİ

Sarı lacivertliler, bir yandan kadroya yeni isimleri katmanın planlarını yaparken bir yandan da takımdaki isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gündeminden düşmüyor.

RONALDO SONRASI PLANLAMA

Africa Foot United'ın haberine göre; Al Nassr, Cristiano Ronaldo sonrası için planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Haberde, Suudi Arabistan ekibinin forvet mevkisine En-Nesyri'yi transfer etmek için şartları zorladığı ifade edildi.

AL NASSR TEKLİF YÜKSELTTİ

Al Nassr'ın 30 milyon Euro'luk teklifi yükselttiği ve sarı-lacivertli kulübe 34 milyon Euro bonservis önerdiği yazıldı.

En-Nesyri, 34 milyon Euro'ya transfer olursa Süper Lig'den en pahalı bonservisle ayrılan futbolcu olacak.

2024-25 sezonunda Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan santrfor oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.