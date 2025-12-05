Fenerbahçeli yıldıza Premier Lig'den talip var! 279 milyon euro harcadılar

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına erkenden başladı.

YILDIZ İSME TALİP

Sarı-lacivertliler bir yandan transfer edilecek oyunculara yoğunlaşırken bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan yıldız oyuncuya İngiltere'den talip çıktı.

NEWCASTLE OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

Fanatik'in haberine göre; Jayden Oosterwolde, kariyer planlamasında geçen sezonun sonunda Avrupa’ya gitmek olduğunu söylemişti. Ancak 20 Ekim’deki Samsun maçında dizindeki çapraz bağların kopması nedeniyle yıldız futbolcu uzun süre sahalardan uzak kaldı. Hollandalı oyuncu, bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yaptı. Hemen transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Newcastle, uzun süredir takip ettiği Oosterwolde için kolları sıvadı.

TEKLİF YAPILACAK

Suudi sermayesi sayesinde flaş transferlere imza atan, yaz döneminde Woltemade, Elanga, Ramsey, Thiaw ve Wissa gibi isimler için 279 milyon Euro harcayan Siyah-Beyazlılar ocakta da kesenin ağzını açmaya hazır. Newcastle’ın transfer önceliklerinden biri, 33 yaşındaki Dan Burn’ün alternatifini bulmak. Listenin ilk sırasında, Burn gibi hem sol bek hem de sol stoperde görev yapan Oosterwolde geliyor. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki oyuncu için ilk adımı kısa süre içinde atıp İstanbul’a yetkililerini göndereceği öğrenildi.

PARMA'NIN PAYI VAR

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının ortasında önemli bir oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Hollandalı yıldızın hayali Avrupa olsa da Sarı-Lacivertliler’i zor durumda bırakmayı da düşünmüyor. Newcastle’ın, yönetimi ikna etmek için yüksek bir bedelle masaya oturması gerek. Çünkü Parma ile yapılan anlaşma gereği, 7 milyon Euro’nun üzerindeki rakamın yüzde 30’u İtalyan ekibine gidecek!