Fenerbahçeli yıldıza 5 talip var! Teklif geliyor

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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Oğuz Aydın için dikkat çekici bir transfer iddiası geldi. 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa'nın önde gelen 4 kulübünün transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA

İspanyol gazeteci Matteo Moreno'nun haberine göre; Rangers, Feyenoord, Hamburg ve Espanyol, milli futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in 2024 yazında Alanyaspor'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Oğuz Aydın'ın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir dönem ismi Trabzonspor'la anılan sağ kanat oyuncusu Fenerbahçe'de kalmıştı.

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KARTAL FORMA VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turundaki Gornik Zabrze maçlarında toplam 21 dakika süre verdiği Oğuz Aydın geçen sezon 39 maça çıkmıştı. Hollanda doğumlu milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.