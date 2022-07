Fenerbahçeli yıldız Miguel Crespo, Jorge Jesus'u öve öve bitiremedi! "Çok talepkâr bir hoca ama..."

Haberin Devamı

Sarı lacivertli takıma geçen sezonun başında Portekiz'in Estoril Praia takımından katılan Miguel Crespo, özellikle sezonun ikinci yarısındaki oyunuyla takıma büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi yakalamasında ve ligi ikinci sırada bitirmesindeki en büyük pay sahiplerinden biri de Crespo olurken Portekizli oyuncuya transferde birçok talip çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Crespo, Record'a yaptığı açıklamada sarı lacivertli ekiple şampiyonluk yaşamak istediğini kaydederken Jorge Jesus hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse rakibi belli oldu Haberi görüntüle

"ŞİMDİ KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Sakatlığı nedeniyle hazırlık kampındaki bazı maçları kaçırdığı ancak yavaş yavaş eski formunu yakalamaya başladığını söyleyen Crespo, "Geçen sezon sonunda sakatlandım ve ameliyat olmak zorunda kaldım ama her şey iyi geçti. Zaten çok iyiyim ve daha iyi hissediyorum. Sezon öncesi çok iyi geçti. Yavaş yavaş hız ve güven kazanıyorum. Ne yazık ki sakatlığımdan dolayı Fenerbahçe'nin oynadığı 5 hazırlık maçının 2 tanesinde oynayabildim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Niteliklerimi biliyorum ve önümüzdeki uzun sezonda takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Portekizli oyuncu, "Bu sezonki hedefim, mümkün olduğunca çok maçta oynamak, takıma yardım etmek ve kazanılacak şampiyonluğu kutlamak. Şampiyonluklarla yaşayan, nefes alan büyük bir kulüpteyim. Bu sezon gidip kupalar kazanmalıyız. Biz çok büyük bir kulübüz. Fenerbahçe olarak Türkiye'nin en büyüğüz. Hazır olmalıyız çünkü sezon çok zor ve çok uzun olacak. Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.

"ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTIK"

Takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve iyi oyuncuların transfer edildiğini belirten Crespo, "Lincoln ve Bruma, Fenerbahçe'nin yaptığı çok iyi iki transfer. Bireysel kaliteleri çok üst düzey. Şimdi o kalitelerini maçlarda göstermeleri gerekecek. Çok kaliteli ve çok iyi transferler yaptık. Orta sahaya yeni oyuncular geldi. Bu transferler beni daha çok motive etti. Ben çok rekabetçi biriyim ve sağlıklı rekabetin tadını çıkarıyorum. Kadron ne kadar güçlüyse sezon boyunca zorlukları o kadar iyi aşarsın. Güçlü bir planla şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"ŞU AN TEK DÜŞÜNCEMİZ DİNAMO KİEV"

Şu an sadece Dinamo Kiev maçına odaklandıklarını kaydeden Crespo, "Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Dinamo Kiev'i geçmeliyiz. Çok zor maçlar oynayacağız ve hazırız. Tüm takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Bu bir hedef ama şu an orayı düşünmüyoruz. Şu an tek düşüncemiz Dinamo Kiev. Geçersek, bir sonraki turu düşünürüz. Her şey yolunda giderse Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ulaşacağız ki bu hepimizin hedeflediği bir şey." ifadelerini kullandı.

"BİR HAYAL DEĞİL, BİR HEDEF"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedeflediğini söyleyen yıldız orta saha, "Şampiyonlar Ligi marşını dinlemeyi hayal ediyorum. Bu kulüp seviyesindeki en iyi organizasyon. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayal değil, bir hedef. Bunu başaracağımıza da inanıyorum." dedi.

Haberin Devamı

"ONUNLA YOLUMUN KESİŞMESİ ÇOK İYİ OLDU"

Portekizli teknik adamın çok başarılı bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayan Crespo, Jesus'un oyuncularından çok şey talip etmesinin gelişim sağladığını belirtirken "Jesus ile çalışmak çok ama çok iyi. Herkes onun çok saygın biri olduğunu ve birçok şampiyonluk kazandığını biliyor. Bu yüzden kariyerimin bu noktasında Jesus gibi bir antrenörle yolumun kesişmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte çok daha iyi bir oyuncu haline geleceğim. Çok talepkâr bir teknik direktör ve bu da oyuncuların gelişmesini sağlıyor." diye konuştu.

"SAHA DIŞINDA NAZİK VE SAKİN BİR ADAM"

Jorge Jesus'un saha dışında çok eğlenceli biri olduğunu kaydeden Crespo, "Jorge Jesus çok eğlenceli ve komik biri. Madalyonun iki yüzü var aslında. Sahada çok istekli ve öyle olduğuna sevindim. Saha dışında ise iyi huylu, nazik ve sakin bir adam. Onunla çalışıyor olmak harika bir deneyim."