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GeriFutbol Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'den örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yaptı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'den örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yaptı

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Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'den örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.

Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

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