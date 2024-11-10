Fenerbahçeli yıldız mest etti, taraftar ayakta alkışladı! Sezon rekoru kırıldı, Amrabat bir ilki yaşadı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.

Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Sivasspor maçında milli yıldızın büyük üzüntüsü Haberi görüntüle

FENERBAHÇE, SİVASSPOR MÜSABAKASINA ŞU 11'LE ÇIKTI:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

JOSE MOURİNHO CEZASINI ÇEKTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

Haberin Devamı

SAMET AKAYDIN 337 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

Samet Akaydin aylar sonra ilk 11'de başladığı ilk maçında golünü atarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Haberin Devamı

MERT HAKAN YANDAŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.

Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, Fode Koita’nın yaptığı faulün ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle 12’nci dakikada oyundan çıktı. 28 yaşındaki savunmacının yerini oyuna Alexander Djiku’ya dahil oldu.

MERT HAKAN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Sarı lacivertli takımda Fred'in yerine 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, etkili oyunuyla skora katkı yaparken taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

Müsabakada Fenerbahçe'nin Samet Akaydin ile bulduğu golde asisti yapan Mert Hakan Yandaş, penaltıyla gelen ikinci gol öncesi yaptığı presle topun kazanılmasını sağladı ve Youssef En-Nesyri'yi kaleciyle baş başa bırakan pası attı.

Maç boyunca çok istekli ve agresif bir oyun sergileyen Mert Hakan; en çok sahipsiz top kapan (9), en çok çalım atan (5), en çok orta yapan (7) isim oldu.

Mert Hakan Yandaş, mücadelenin 70. dakikasında yerini Fred'e bırakırken sarı lacivertli taraftarlar deneyimli futbolcuyu ayakta alkışladı.

TADIC GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, müsabakanın 54. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçti ve ağları havalandırmayı başardı.

Bu sezon sarı lacivertli takımda gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dusan Tadic, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe'de bu sezon 11 Süper Lig maçına çıkan Tadic, 6 gol atıp 4 de asist yaparak toplam 10 gole direkt etki etti.

SOFYAN AMRABAT İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol katkısı sağladı.

Sivasspor ağlarına harika bir gol gönderen Sofyan Amrabat, geçen hafta Trabzonspor karşılamasında galibiyet golünü atmış, Bodrum FK mücadelesinde ise asist yapmıştı.

BU SEZONUN REKORU

Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe (1M), bu galibiyetlerde attığı 31 gole karşılık (ortalama 3.1) kalesinde sadece beş gol gördü (ortalama 0.5).

Rakibine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu Süper Lig maçını Sivasspor karşısında oynadı (45).