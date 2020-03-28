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Haber Giriş: 28.03.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Fenerbahçeli yıldız kararını verdi! Ayrılıyor...

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Fenerbahçeli yıldız kararını verdi! Ayrılıyor...
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Fenerbahçe'den aldığı ücrette yüzde 40 indirime gitmesine rağmen ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Alper Potuk geleceği ile ilgili kararını verdi.

Yıldız futbolcu gelecek sezon Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeyen futbolcu bu kez gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tartışma konusu olan Alper Potuk, sarı-lacivertli ekip ile yollarını ayıracak.

Ara transfer döneminde kendisine Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere karşın, Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Sezon başında takımdan ayrılmadığı için tribünlerden de tepki gören Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon 5 lig karşılaşmasında görev aldı.

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