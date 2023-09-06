Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'in Attila Szalai üzüntüsü

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Sarı lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'ın 7 Eylül Perşembe günü Macaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayan Tadic, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai ile ilgili konuştu.

"AMACIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILMAK"

Her zaman kazanmak istediklerini belirten Dusan Tadic, "Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak. Bunu gerçekten istiyoruz" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMDA DALYA DİYECEK

Milli takımda 100. maçına çıkmaya hazırlanan Tadic, "Benim için ne kadar maça çıktığım değil, geride ne bıraktığım önemli. 80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlayamayan da var" açıklamasını yaptı.

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"DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sırp yıldız yaptığı Szalai hakkında yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek ve bu Macaristan Milli Takımı için de fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.