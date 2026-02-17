Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu: 1 ay yok! 4 maçta oynamayacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de ağrı şikâyetleri son dönemde artan Edson Alvarez, operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun iyileşme süreci 4 haftayı bulacak.

Alvarez, bir süredir kemik iltihabı sakatlığı yaşıyordu. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.

PERFORMANSI

Meksikalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Edson Alvarez, söz konusu 17 karşılaşmada bin 125 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. West Ham'dan yazın kiralık olarak kadroya katılan Alvarez'in 22 milyonluk 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonu bulunuyor. Alvarez'in İngiltere Premier Lig kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var.