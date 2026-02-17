×
Spor Haberleri

Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu: 1 ay yok! 4 maçta oynamayacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edson Alvarez#Futbol
Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu: 1 ay yok 4 maçta oynamayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 17:24

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Edson Alvarez, ameliyat oldu. İşte sarı lacivertli futbolcunun kaçıracağı maçlar.

Fenerbahçe'de ağrı şikâyetleri son dönemde artan Edson Alvarez, operasyon geçirdi. Meksikalı oyuncunun iyileşme süreci 4 haftayı bulacak.

Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu: 1 ay yok 4 maçta oynamayacak

Alvarez, bir süredir kemik iltihabı sakatlığı yaşıyordu. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.

PERFORMANSI

Meksikalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Edson Alvarez, söz konusu 17 karşılaşmada bin 125 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. West Ham'dan yazın kiralık olarak kadroya katılan Alvarez'in 22 milyonluk 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonu bulunuyor. Alvarez'in İngiltere Premier Lig kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var.

 

