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Fenerbahçeli yıldız, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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#A Milli Takım#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçeli yıldız, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 18:05

A Milli Futbol Takımı'nda, Fenerbahçe - Net Global Sivasspor maçında sakatlanan ve sol diz iç yan bağında gerilme ile ödem tespit edildiği açıklanan Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı müsabakanın ilk yarısında sakatlanan Çağlar Söyüncü, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe’nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçeli yıldız, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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#A Milli Takım#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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