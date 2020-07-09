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Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Volkan Demirel'den duygusal paylaşım! 'Güzel eşim...'

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'den duygusal paylaşım! 'Güzel eşim...'
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Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere💛" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçeli Volkan Demirelden duygusal paylaşım Güzel eşim...

 

Fenerbahçeli Volkan Demirelden duygusal paylaşım Güzel eşim...

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