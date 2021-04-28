Fenerbahçeli Valencia sırrını açıkladı: "Forvette daha mutluyum"

Spor Arena/Süleyman ARAT Emre Belözoğlu döneminde ileride tek forvet olarak oynayan ve bu değişimle birlikte son 4 maçta 4 kez ağları havalandıran Enner Valencia kaleye yakın oynayınca daha mutlu olduğunu söyledi.

Alanya maçı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe’de dün antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekvadorlu futbolcu, Emre Belözoğlu’nun oyun sistemi hakkında “Erol Hoca ile farklı oynuyorduk, Emre Belözoğlu ile beraber bu büyük kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi şekilde gideceğimizi umuyorum” diye konuştu.

"ALANYA'DAN İYİ SONUÇLA DÖNECEĞİZ"

Valencia performansındaki artışla ilgili olarak “Kaleye daha yakın pozisyonda oynadım. Bu durum skora daha fazla katkıda bulunmamı sağladı. Bu bölgede oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum” derken şampiyonluk yarışını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. 5 maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız”

Yıldız futbolcu, Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını da vurgularken en güzel sonuçla İstanbul’a döneceklerine inandığını ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU MESUT'A DURUMUNU SORDU

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladığı Antalya kampında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu dünkü çalışma öncesi Mesut Özil ile kısa süre görüşerek, ayağının durumu hakkında bilgi aldı. Mesut Özil’in de takımla çalıştığı antrenmanın ısınma hareketleri ile başlayan ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi.

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