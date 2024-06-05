Fenerbahçeli taraftarların gözü kulağı Robert Lewandowski'de! İlk temas ve Barcelona Başkanı Laporta'dan açıklama...

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek tüm dünyada büyük bir etki yaratan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alacak olan Acun Ilıcalı'nın 'Şu an isteyip de alamayacağımız oyuncu yok. Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kuracağız.' sözlerinin ardından taraftarları heyecan sardı.

GÜNDEM LEWANDOWSKI

Fanatik'te yer alan habere göre transferde ses getirecek hamleler yapacak olan Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri Robert Lewandowski...

Bu yaz Barcelona'dan ayrılmayı planlayan ancak Xavi'nin ayrılığı sonrasında teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte kararını yeniden düşünen Polonyalı golcü için Fenerbahçe'nin her türlü imkanı seferber ettiği kaydedildi.

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Bu yolda ilk adımın atılarak Barcelona ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sarı - lacivertlilerin bu transferde hızlı hareket edip, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde hemen farklı bir adaya yönelmek istediği belirtildi.

'HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi üzerine sorulan soruya ise "Hiçbir şey bilmiyorum” şeklinde cevap vermişti.

LAPORTA: 'ÖNEMLİ TEKLİFLERİ REDDETTİ'

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise yıldız futbolcuyla ilgili "Robert Lewandowski, Barcelona'da kalmak için yapılan önemli mali teklifleri reddetti." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.