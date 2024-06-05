×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli taraftarların gözü kulağı Robert Lewandowski'de! İlk temas ve Barcelona Başkanı Laporta'dan açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#TRANSFER#Robert Lewandowski
Fenerbahçeli taraftarların gözü kulağı Robert Lewandowskide İlk temas ve Barcelona Başkanı Laportadan açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 09:37

İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Jose Mourinho'yu getiren ve dünya basınında büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Acun Ilıcalı'nın 'Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kuracağız' sözlerinin ardından gözler, gündemdeki Robert Lewandowski'ye çevrilmişti.

Haberin Devamı

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek tüm dünyada büyük bir etki yaratan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gözden Kaçmasınİtalya - Türkiye maçının ardından Vincenzo Montellaya iki öneri, bir soru Bu 3 ismi kadroya yazmak gerek | Biz nasıl gol atacağızİtalya - Türkiye maçının ardından Vincenzo Montella'ya iki öneri, bir soru! 'Bu 3 ismi kadroya yazmak gerek!' | 'Biz nasıl gol atacağız?'Haberi Görüntüle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alacak olan Acun Ilıcalı'nın 'Şu an isteyip de alamayacağımız oyuncu yok. Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kuracağız.' sözlerinin ardından taraftarları heyecan sardı.

GÜNDEM LEWANDOWSKI

Fanatik'te yer alan habere göre transferde ses getirecek hamleler yapacak olan Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri Robert Lewandowski...

Fenerbahçeli taraftarların gözü kulağı Robert Lewandowskide İlk temas ve Barcelona Başkanı Laportadan açıklama...

Bu yaz Barcelona'dan ayrılmayı planlayan ancak Xavi'nin ayrılığı sonrasında teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte kararını yeniden düşünen Polonyalı golcü için Fenerbahçe'nin her türlü imkanı seferber ettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Bu yolda ilk adımın atılarak Barcelona ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sarı - lacivertlilerin bu transferde hızlı hareket edip, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde hemen farklı bir adaya yönelmek istediği belirtildi.

'HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi üzerine sorulan soruya ise "Hiçbir şey bilmiyorum” şeklinde cevap vermişti.

LAPORTA: 'ÖNEMLİ TEKLİFLERİ REDDETTİ'

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise yıldız futbolcuyla ilgili "Robert Lewandowski, Barcelona'da kalmak için yapılan önemli mali teklifleri reddetti." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#TRANSFER#Robert Lewandowski

BAKMADAN GEÇME!