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Fenerbahçeli taraftarları şaşkına çeviren istatistik! Kulüp tarihinin en uzun serisi yaşanıyor...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Beşiktaş#Süper Lig
Fenerbahçeli taraftarları şaşkına çeviren istatistik Kulüp tarihinin en uzun serisi yaşanıyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 09:05

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbide kazanan taraf, 1-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Fenerbahçe adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı derbide kazanan taraf, 1-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Bu skorun ardından 5 maç sonra kazanan ve puanını 25'e yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 32 puanla 2. basamakta yer buldu.

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FENERBAHÇE'DE ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrasında son 3 sezondaki yabancı teknik direktörlerin derbi istatistiği öne çıktı.

Yabancı teknik direktörler yönetiminde Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, kulüp tarihinin bu şekilde en uzun serisini yaşıyor.

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Fenerbahçeli taraftarları şaşkına çeviren istatistik Kulüp tarihinin en uzun serisi yaşanıyor...

JESUS'UN TEK BERABERLİĞİ VAR

Jorge Jesus ile çıktığı 4 derbiden galibiyet çıkaramayan sarı - lacivertliler, bu maçların 3'ünden yenilgiyle ayrılırken, 1'ini berabere tamamladı.

MOURINHO HENÜZ KAZANAMADI

Jose Mourinho yönetiminde ise 1 Galatasaray ve 1 Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe, iki maçtan da puan alamadı.

26 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Sarı - lacivertliler ayrıca bu sezon deplasmanda ilk kez mağlubiyet aldı ve 26 maçlık seri sona erdi.

Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye 7 maçla devam etmişti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri dış sahada Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Göztepe ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 26 maçlık seride 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, 19 Temmuz 2020'den bu yana ezeli rakibine dış sahada ilk kez kaybetti.

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#FENERBAHÇE#Beşiktaş#Süper Lig

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