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Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime ve ezeli rakip Galatasaray’a tepki

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime ve ezeli rakip Galatasaray’a tepki
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesinde yönetime ve Galatasaray’a tepki gösterdi.

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Sarı lacivertli tribünler takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini “Yönetim istifa!” tezahüratlarıyla gösterdi. Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray’a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri “Ali Koç istifa” pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.

 

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

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