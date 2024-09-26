Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Müldür'e tepki! Osayi-Samuel kırmızı kart gördü

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, gösterdiği performansla tepki topladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti.
OSAYI-SAMUEL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sakatlığını atlatan ve takıma geri dönen Osayi-Samuel, 90. dakikada penaltıya sebebiyet veren faulü yapıp ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
İkinci golün içinde olan yıldız sağ bek Twente deplasmanında forma giyemeyecek.