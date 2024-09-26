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Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Müldür'e tepki! Osayi-Samuel kırmızı kart gördü

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Osayi-Samuel
Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Müldüre tepki Osayi-Samuel kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 22:30

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar Mert Müldür'ün performansına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, gösterdiği performansla tepki topladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti.

OSAYI-SAMUEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakatlığını atlatan ve takıma geri dönen Osayi-Samuel, 90. dakikada penaltıya sebebiyet veren faulü yapıp ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.

İkinci golün içinde olan yıldız sağ bek Twente deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mert Müldüre tepki Osayi-Samuel kırmızı kart gördü

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#Fenerbahçe#Mert Müldür#Osayi-Samuel

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