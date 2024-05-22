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Fenerbahçeli taraftarlar takımı şampiyon gibi bağrına basacak

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray
Fenerbahçeli taraftarlar takımı şampiyon gibi bağrına basacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Fenerbahçeli taraftarlar Konya’da skor ne olursa olsun, sarı lacivertli takımı şampiyon gibi bağrına basacak.

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6 puanlık dezavantaj ile çıktığı derbide Galatasaray’ı hem 10 kişiyle hem de deplasmanda 1-0 yenerek taraftarlara büyük coşku yaşatan Fenerbahçeli futbolculara tribünler de İstanbulspor maçıyla görkemli bir teşekkür etmeyi planlıyor.

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Taraftarlar, G.Saray galibiyetini yaşatan futbolcularla teşekkür etme ve tarihi bir güne tanıklık etmek hedefiyle tribünlerin tamamını doldurmak için şimdiden organize olurken Konyaspor-G.Saray maçının skoru ne olursa olsun İstanbulspor karşılaşmasından sonra takımı şampiyon gibi bağırlarına basacak. 

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray

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