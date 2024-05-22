Fenerbahçeli taraftarlar takımı şampiyon gibi bağrına basacak

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6 puanlık dezavantaj ile çıktığı derbide Galatasaray’ı hem 10 kişiyle hem de deplasmanda 1-0 yenerek taraftarlara büyük coşku yaşatan Fenerbahçeli futbolculara tribünler de İstanbulspor maçıyla görkemli bir teşekkür etmeyi planlıyor.

Taraftarlar, G.Saray galibiyetini yaşatan futbolcularla teşekkür etme ve tarihi bir güne tanıklık etmek hedefiyle tribünlerin tamamını doldurmak için şimdiden organize olurken Konyaspor-G.Saray maçının skoru ne olursa olsun İstanbulspor karşılaşmasından sonra takımı şampiyon gibi bağırlarına basacak.