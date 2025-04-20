Fenerbahçeli taraftarlar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE UZATMADA YIKILDI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle maçta eşitliği yakaladı.

İkinci yarının başında Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağdan ortasında kale sahası önünde yükselen Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelere gitti.

Mücadelenin 64. dakikasında kaleci Bilal'in uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Allan Saint-Maximin, gelişine bir vuruşla skora yeniden denge getirdi.

2-2'nin ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 79. dakikada aradığı golü penaltıdan buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca, kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 3-2'le getirdi.

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Müsabakanın uzatma anlarında Bellona Kayserispor, Talha Sarıaslan'ın golüyle skora denge getirdi: 3-3.

5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Taraftarı önünde uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.