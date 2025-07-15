Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi! İlk görüşme gerçekleşti

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca’ya eski kulübü Flamengo’dan ilgi var. Brezilya ekibinin, 30 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Flamengo, Talisca için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmış değil.

Teknik direktör Filipe Luis’in kadrosunda görmek istediği Brezilyalı oyuncu için yönetim nabız yokladı.

Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca’nın aldığı yüksek maaş. Fenerbahçe ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun maliyeti, Flamengo yönetimini düşündürüyor.

Haberin Devamı

Buna rağmen Brezilya temsilcisi, şartları zorlayarak bu transferi bitirmek istiyor.

Talisca’nın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.