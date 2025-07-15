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Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi! İlk görüşme gerçekleşti

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#Fenerbahçe#Transfer#Talisca
Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi İlk görüşme gerçekleşti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 11:52

Fenerbahçe’nin sakatlığı nedeniyle Portekiz’deki yeni sezon öncesi kampına götürülmeyen Talisca ile ilgili Brezilya basınından önemli bir transfer haberine yer verildi.

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca’ya eski kulübü Flamengo’dan ilgi var. Brezilya ekibinin, 30 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi İlk görüşme gerçekleşti

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Flamengo, Talisca için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Ancak henüz resmi bir teklif yapılmış değil.

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Teknik direktör Filipe Luis’in kadrosunda görmek istediği Brezilyalı oyuncu için yönetim nabız yokladı.

Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi İlk görüşme gerçekleşti

Transferin önündeki en büyük engel ise Talisca’nın aldığı yüksek maaş. Fenerbahçe ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun maliyeti, Flamengo yönetimini düşündürüyor.

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Fenerbahçeli Talisca’ya transfer teklifi İlk görüşme gerçekleşti

Buna rağmen Brezilya temsilcisi, şartları zorlayarak bu transferi bitirmek istiyor.

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Talisca’nın durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Talisca

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