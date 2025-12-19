×
Fenerbahçeli Talisca'ya Brezilya'dan bir talip daha çıktı! Transfer pazarlığı başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Talisca#Transfer
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 11:53

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca'ya ülkesinden bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncuya daha önce Gremio ve Bahia'nın ilgisinin olduğu bilinirken, gelecek teklifin tarihi belli oldu.

Haziran 2026'da Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek ve henüz sarı lacivertlilerin kendisine yeni kontrat teklifi yapmadığı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan talip çıkmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde son maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Talisca'ya daha önce Bahia ve Gremio ilgi duymuştu.

Konuya ilişkin Brezilya basını, Talisca'yı isteyen kulübü ve transfer operasyonunu okuyucularına şu şekilde aktardı:

FIFA Kıtalararası Kupa finali sonrası Flamengo'nun ilk takviyesi, stratejiye göre Anderson Talisca olabilir. Jose Boto ile olan ilişkisi ve Brezilyalı sporculara odaklanması, forveti Flamengo'nun radarına soktu.

Anderson Talisca'nın adı, Flamengo'nun kulislerinde yeniden güçlü bir şekilde dolaşmaya başladı. Şu andaFenerbahçe takımında oynayan forvet, Flamengo'nun futbol direktörü Jose Boto ile yakın bir ilişki içinde, bu da gelecekteki görüşmeleri kolaylaştırabilir. Kulüp, yönetim bazında senaryoları değerlendiriyor ve mevcut durumun yeniden yakınlaşmaya elverişli olduğunu düşünüyor.

Flamengo yönetimi, 2026 için yeni bir strateji belirledi. Kadrosunda dokuz yabancı oyuncu bulunan kulüp, önümüzdeki transfer dönemlerinde Brezilyalı sporculara öncelik vermeyi planlıyor. Jose Boto, yakın zamanda verdiği bir röportajda bu yönergeyi doğruladı ve bunun Brezilya kulübün ana planı olacağını vurguladı.

Bu yeni organizasyona Talisca'nın adı mükemmel bir şekilde uyuyor. Brezilyalı golcü, deneyimli ve uluslararası tecrübeye sahip.

Yönetim tarafından değer verilen özellikleri bünyesinde barındırıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor, bu da önümüzdeki aylarda pazarlık için bir alan açabilir.

