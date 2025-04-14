Fenerbahçeli Talisca’ya Brezilya Milli Takım müjdesi! Böyle duyurdular

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Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda Al Nassr’dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, sarı lacivertlilere geldiği ilk dönemde soru işaretlerini taşısa da, kısa sürede form tutmaya başladı.

Öyle ki Talisca, şampiyonluk mücadelesinde önemli virajlar olan Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında takımını sırtlayan isim oldu.

TRABZONSPOR’A HAT-TRICK

Talisca, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin evinde Trabzonspor’u ağırladığı mücadelede hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı.

SİVAS DEPLASMANINDA KİLİDİ AÇAN İSİM OLDU

Talisca, Fenerbahçe’nin Sivasspor’u 3-1 yendiği maçta attığı kritik frikik golüyle galibiyette önemli pay sahibi olmuştu.



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ÇALIŞMASININ MÜKAFATINI ALACAK

Brezilya basınından yansıyan bilgilere göre Talisca’ya ülkesinden müjde gelebilir.

Sarı lacivertlilerin yıldızının, Brezilya Milli Takımı yetkililerince yakından takip edildiği ve aday kadroya çağırılmasına sıcak bakıldığı ifade edildi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI KÖTÜ GİDİYOR

Dünya Kupası ve çeşitli turnuvalarda oynadığı futbolla yıllarca kendini hayran bıraktıran Brezilya Milli Takımı’nın kötü gidişatı da bu tercihin sebeplerinden biri olarak gözüküyor.

Brezilya Milli Takımı oynadığı son 4 karşılaşmada 2 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Sambacılar son olarak Arjantin’e 4-1 yenilmişti.