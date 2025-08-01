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Fenerbahçeli Talisca'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu

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#Fenerbahçe#Talisca#Sakatlık
Fenerbahçeli Taliscanın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 17:57

Fenerbahçe'de sakatlığın bulunan Anderson Talisca'nın sahalara dönüş zamanı belli oldu.

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Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca dışındaki futbolcular, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Talisca’nın bir hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun tedavisinde 3 hafta geride kaldı.

Brezilyalı oyuncunun tedavisi titiz bir şekilde sürdürülüyor. Talisca’nın da bu süreçte ekstra çalışmalar yaptığı ve bir an önce sahalara dönmek istediği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılmıştı. 23 maçta forma giyen Talisca, 16 kez 11’de görev aldı ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

 

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#Fenerbahçe#Talisca#Sakatlık

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