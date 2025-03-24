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Fenerbahçeli Talisca’dan sürpriz transfer açıklaması! ‘Geri dönüşümü ummaya devam edin’

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#Talisca#Fenerbahçe#Transfer
Fenerbahçeli Talisca’dan sürpriz transfer açıklaması ‘Geri dönüşümü ummaya devam edin’
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 10:50

Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına sürpriz bir açıklamada bulundu. Talisca, transfere dair eski kulübünün taraftarını heyecanlandırdı.

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Fenerbahçe’nin ocak transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, transfer mesajı verdi.

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek yıldız oyuncu, eski takımına mesaj yolladı.

Fenerbahçeli Talisca’dan sürpriz transfer açıklaması ‘Geri dönüşümü ummaya devam edin’


‘GERİ DÖNECEĞİM’

Talisca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği Bahia takımının taraftarına Brezilya basını aracılığı ile mesaj gönderirken, “Geri dönüşümü ummaya devam edebilirsiniz çünkü bu mutlaka gerçekleşecek.” dedi.

Talisca, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 4 gol kaydetmişti.

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#Talisca#Fenerbahçe#Transfer

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