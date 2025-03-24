Fenerbahçeli Talisca’dan sürpriz transfer açıklaması! ‘Geri dönüşümü ummaya devam edin’

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Fenerbahçe’nin ocak transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, transfer mesajı verdi.

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek yıldız oyuncu, eski takımına mesaj yolladı.





‘GERİ DÖNECEĞİM’

Talisca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada altyapısından yetiştiği Bahia takımının taraftarına Brezilya basını aracılığı ile mesaj gönderirken, “Geri dönüşümü ummaya devam edebilirsiniz çünkü bu mutlaka gerçekleşecek.” dedi.

Talisca, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 4 gol kaydetmişti.