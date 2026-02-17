Fenerbahçeli Talisca’dan şampiyonluk itirafı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Globo'ya konuştu.

Sarı lacivertli yıldızın konuşmaları şu şekilde oldu:

"Burada geçirdiğim dönemden çok memnunum. Türk futbolu çok rekabetçi ve her maçta sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Giderek daha fazla yetenekli oyuncu transfer eden bir lig ve bu da performans göstermenin ve kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Son derece nitelikli bir kadromuz var ve odak noktamız Süper Lig'i kazanmak.

Trabzonspor karşısında aldığımız zafer, bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor ve bizi canlı tutuyor. Son ana kadar her maç final niteliğinde olacak. Fiziksel, teknik, taktiksel ve psikolojik olarak hazır olmalıyız.

Sezonun en önemli zaferlerinden biriydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Türkiye'de büyük önemi olan bir maçtı. Gol attığım için mutluyum ama üç puan aldığımız için daha da mutluyum.

Bu sezonki asıl hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu, bunu gizlemiyoruz. Takımdaki herkesin bu kupayı kazanmak istediğini size garanti edebilirim. Trabzonspor maçı zor bir maçtı ve takım olarak gücümüzü gösterme fırsatı bulduk."