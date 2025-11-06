Fenerbahçeli Talisca, ülkesine transfer olabilir: Projeyi görüşmeye açık

×
Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Talisca#Flamengo
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 13:45

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Brezilya basınında ayrılık iddiasına yer verildi. Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılabileceği ve transfer görüşmesine, yeni bir projeye açık olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Talisca, kendisi ile ilgilenen ekibin projesini dinlemeye ve fedakarlık yapmaya hazır.

Talisca için Brezilya basınında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Anderson Talisca, Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis'in ısrarının ardından yeniden transfer gündemine geldi. Luis, Talisca'nın, Gerson'un yakın zamanda üstlendiği role benzer bir rolü üstlenmek için gerekli özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

Fiziksel üstünlüğü, ceza sahasına girme yeteneği, hücumdaki agresifliğiyle öne çıkıyor. Talisca'nın hücum seçeneklerini genişleterek takımın yaratıcı alanına etki etmesi bekleniyor.

Flamengo, Talisca'yı hücumcu orta saha, ikinci forvet ve hatta sahte 9 olarak oynayabilecek çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor. Bu yeteneği, iyi oyun okuma ve karar verme yeteneğine sahip oyunculara öncelik veren Filipe Luís tarafından takdir ediliyor.

Filipe Luis'in transferi istemesine rağmen kulüp temkinli yaklaşıyor. Kısa vadede müzakerelere başlamaktan çekiniyor. Şimdiye kadar resmi bir temasın gerçekleşmediği ifade ediliyor.

Bununla beraber, Talisca'nın Flamengo'nun projesine açık olduğu ve hatta Brezilya'ya dönmek için maaşını yeniden görüşmeye istekli olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin oyuncu konusunda ne yapacağı merak konusu çünkü Talisca'nın Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var ve Ocak ayından itibaren bir ön sözleşme imzalayabilir.

#Fenerbahçe#Talisca#Flamengo

