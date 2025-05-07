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Fenerbahçeli Talisca konuştu! Brezilya Milli Takımı için net açıklama

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#Talisca#Brezilya Milli Takımı#Teknik Direktör
Fenerbahçeli Talisca konuştu Brezilya Milli Takımı için net açıklama
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 10:39

Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına konuştu. Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada Brezilya Milli Takımı için mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, ülkesi Brezilya’da basına açıklamalarda bulundu.

Talisca konuşmasında, Brezilya Milli Takımı’na çağırılabileceğini ifade etti.

Fenerbahçeli Talisca konuştu Brezilya Milli Takımı için net açıklama


“ADİL BİR TEKNİK DİREKTÖR OLURSA…”

Talisca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milli takımı devralan teknik direktörün istediğini yapma yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün futbolu izleyenler ve futbol oynayanlar olarak, milli takımı devralan teknik direktörlerin kendi söz hakkına sahip olmadığını görebiliyoruz. Belki teknik direktör başka bir şey istiyor ancak yapamıyor. Brezilya Milli Takımı’nın yeni hocasının belli bir güce sahip, çok büyük bir isim olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

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Talisca konuşmasının devamında adil bir teknik direktör olması halinde Brezilya Milli Takımı’na çağırılacağına inandığını ifade ederken, “Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum. Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor. Milli takım için adil bir teknik direktör bulunduğunda her şeyin yoluna gireceğini, çağırılacağımı düşünüyorum.” Dedi.

JESUS’A SICAK BAKIYOR

Öte yandan Talisca, Jorge Jesus’un olası Brezilya macerasına sıcak baktığı ve doğru ismin olabileceğini ifade ettiği dile getirildi.

 

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#Talisca#Brezilya Milli Takımı#Teknik Direktör

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