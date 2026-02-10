Fenerbahçeli Talisca, barajı aştı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda skora etki eden 32 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 3 golcüsüyle (Youssef En-Nesyir, Jhon Duran ve Cenk Tosun) yollarını ayırmasının ardından sarı-lacivertli takımda ileri uçta görev almaya başlayan sambacı, performansıyla santrforları aratmıyor.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon devre arasında katılan Talisca, ligde 16 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı. Söz konusu sezonu, toplamda 23 maçta 12 golle kapatan 32 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan'dan transfer edilmesi nedeniyle yaşadığı fiziksel problemlerle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yeni sezona fiziksel açıdan takım arkadaşlarıyla aynı seviyede başlayan Talisca, ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarlara gol yollarında umut verdi.

Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu, bu performansın ardından kulübüyle yeni sözleşmeye de imza attı.

LİGDE 12 GOLE ULAŞTI

Anderson Talisca, ligde geride kalan 21 haftada takımına 12 gol katkısı sağladı.

Süper Lig'de gol yollarında birçok santrforu geride bırakan Talisca, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından gol krallığı listesinde de 3. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde, kış transfer döneminde takımdan ayrılan santrforlar Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'dan daha fazla gol katkısı veren Talisca, ligin ikinci yarısına ise daha golcü bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk 6 haftasında yalnızca 1 gol atan Brezilyalı oyuncu, santrforların yokluğunda çıktığı ilk 4 maçta 3 gol kaydetti.

AVRUPA'DA HAT-TRICK YAPTI

Anderson Talisca, bu sezon ligde gösterdiği performansı diğer kulvarlara da taşıdı.

Ekim ayıyla birlikte gol yollarında yükselişe geçen Brezilyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 7 maça çıkarken 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, 4-0 kazandığı Brann deplasmanında hat trick yapan Talisca, 1-1 berabere kaldıkları Ferencvaros maçında da rakip ağları sarstı.

Öte yandan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gollük katkı sağladı.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN EGALE ETTİ

Anderson Talisca, gol sayısı açısından geçen sezonki performansını şimdiden egale etti.

Geride kalan sezonda 19'u Al-Nassr, 23'ü Fenerbahçe formasıyla olmak üzere toplamda 42 karşılaşmada görev yapan Talisca, sezonu 20 golle tamamlamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe ile şu ana dek 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, şimdiden bu gol sayısına ulaştı ve barajı aştı.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ YILLARINI GERİDE BIRAKMAYA YAKIN

Anderson Talisca, kariyerinde büyük çıkış yakaladığı Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansı da geride bırakmaya yakın.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynayan ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Talisca, ilk sezonunda ligde 22 maçta 13, ikinci sezonunda ise ligde 33 maçta 14 gol atmıştı.

Talisca, Fenerbahçe ile şu ana dek ligde bitime 13 hafta kala ligde 12 gol bulmayı başardı.

3 GOLCÜ GİTTİ, TALISCA'YA GÜVENİLDİ

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 3 santrforuyla da yollarını ayırırken, Talisca'ya güven duyduğunu gösterdi.

Sezon başı planlaması kapsamında gol yollarında güvenilen Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile kış transfer döneminde yollar ayrıldı.

Fenerbahçe yönetimi, bu isimlerin yerine sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif transferini gerçekleştirirken Talisca ile 2 yıllık sözleşme uzatarak Brezilyalı oyuncuya şampiyonluk mücadelesinde gol yollarında güvendiğini gösterdi.