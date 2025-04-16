Fenerbahçeli Tadic’ten Galatasaray ve şampiyonluk açıklaması!

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Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

SİVASSPOR MAÇI

En önemlisi elde ettiğimiz zaferdi. Sivasspor ligde kalmak için mücadele eden bir takım. Zor maç olacağını biliyorduk ve dolayısıyla yüksek bir mücadele ortaya koydular. Bu tarz rakiplere karşı oynuyorsanız maçlar zaten zorlu geçer. Ne kadar zorlu şartlar olursa olsun kazanmasını bildik. Kaliteli bir ekipler, ilk yarı iyi bir iş çıkardılar. Bu maçtan önce 8 final maçımız vardı. Bu maçı arkamızda bıraktık ve 7 maçımız kaldı. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki maçımızdan galibiyetle ayrılmak.

10 GOL 10 ASİST BARAJINI GEÇMESİ

"Böyle istatistiklere ulaşmak çok hoş bir duygu. Ofansif bir oyuncuysanız bu durum sizin için kaçınılmaz. Bunlar gerçekten önemli. Ama sadece istatistikler değil takıma defansif olarak da yardımcı olmanız gerekiyor. Koşmanız, mücadele etmeniz gerekiyor. Birçok insan tarafından görülmeyebilir bu ama fakat önemli olan takıma yardımcı olabilmeniz. Tabii ki insanlar daha çok gole ve asiste odaklanır. Ama en önemlisi galibiyet ve siz de buna katkı sağlamak zorundasınız. İstikrarı da çok önemsiyorum. Gol ve asistler dışında bu saydıklarım da fazlasıyla önem taşıyor."

ELEŞTİRİLER

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"Fenerbahçe'de en erken 100 maça çıkan yabancı oyuncu olması ve taraftarın zaman zaman kendisine eleştirileri?"



Dusan Tadic: "Bunlar normal olan şeyler futbolda. Normal bir şekilde gelişen şey. Kaptanlardan, deneyimli oyunculardan birisi olduğunuzda sorumluluğunuz büyük oluyor. Sonuç iyi olmadığında teknik direktör, kaptanlar, yönetim suçlanır. Bunlar olan şeyler. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte bu tür reaksiyon olur. Burada asıl önemli olan kendinizi bilmeniz ve istikrarınız. Amacımız takım için en iyisini göstermektir. Tabii ki gol ve asist önemli ama aynı zamanda mücadele etmeniz, koşmanız, liderlik etmeniz de önemli. Bu eleştirileri normal karşılıyorum."



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"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ELEŞTİRİ NORMAL"

"Bu tip şeyler olabiliyor. Biraz kültürle de alakalı olabilir. Bir maç dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz, bir sonraki maç en iyi futbolcu oluyorsunuz. Türkiye'de de var bu durum, kendi ülkem Sırbistan'da da olan bir şey. Bizim kültürümüzde olan ve yaşadığımız bir şey. Duygusal insanlarız. İngiltere, Hollanda ve Almanya'da daha farklı hareket ediyorlar bu noktada."

"BU CÜMLE HEP AKLIMDA"

"Bizler kurban değiliz, savaşçılarız. Sonuna kadar savaşacağız. Asla ölmeyeceğiz!" sözleri



Dusan Tadic: "Çok hoş bir şey dövmelerin yaptırılması ve çok güzel bir cümle. Mazeret gösteremeyiz, mazeret göstermeden savaşmaya devam etmeliyiz. Bu cümle benim hep aklımda."

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"GALATASARAY İLE PUAN FARKI"

"11 puandan fark 3'e düştü. Bu büyük bir avantaj sizler için ama şu anda bizim elimizde olan 7 maç. Bu maçlara odaklanmalı ve en iyisini yapmalıyız. Sonrasında yeterli olup olmayacağını göreceğiz. Şampiyonluk çok önemli. Bu noktada taraftarımıza da ihtiyacımız var. Onların desteğiyle güçlüyüz biz. Bizleri desteklemeye devam edeceklerdir. Takım da kalan haftalarda elinden geleni yapacak. Elimizden geleni yapacağız. Aynı şekilde taraftarın da bize destek olmalarını bekliyoruz. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerdir. Bütün maçları kazandıktan sonra yeterli olacak mı, olmayacak mı göreceğiz."





İSTİKRARI

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Fenerbahçe'deki istikrarı

Antrenmanlara ilk gelen ve son ayrılan futbolcu olması

Dusan Tadic: "Bu bizim bir zorunluluğumuz. Bizler profesyoneliz ve sorumluluklarımız var. Kulübe, taraftarlara karşı sorumluluklarımız var. En doğrusunu yapmanız gerekiyor. Çünkü karşınızda size güvenen milyonlar var. Kulüp ve bu insanlar için her şeyin en doğrusunu yapmak gerekiyor. Bu saydıklarınız, benim işimin bir parçası. Normal olan bunları yapmak. Kulübümüz, ailemiz ve taraftarımız için en önemlisi elimizden geleni yapmamız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Günün sonunda, "Ben her şeyi yaptım" diyebilmek gerekiyor."