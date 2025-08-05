Fenerbahçeli Szymanski’ye transfer teklifi geldi! İşte Mourinho’nun cevabı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski’ye Avrupa’nın 5 büyük liginden bir takımdan transfer teklifi geldi.

Polonyalı yıldız için gelen bu resmi teklif, Sarı-Lacivertli kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncunun takım içindeki kritik rolüne dikkat çekerek yönetimle yaptığı görüşmede, Szymanski’nin kadroda kalması gerektiğini net bir şekilde ifade etti.

Portekizli teknik adam, satışa onay vermedi.

Haberin Devamı

TEKLİF YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞILIRSA MASAYA OTURULACAK

Yönetim kanadı da, Mourinho’nun kararı doğrultusunda harekete geçti.

Fenerbahçeli idareciler, oyuncunun performansını ve potansiyel katkısını göz önünde bulundurarak, teklifin çok yüksek bir seviyeye ulaşmadığı sürece masaya oturmayı düşünmüyor.

Jose Mourinho, özellikle Feyenoord maçlarında mutlaka Szymanki’yi görmek istiyor ve bu nedenle oyuncudan vazgeçmiyor.