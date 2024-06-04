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Fenerbahçeli Szymanski'den milli takım kampında Mourinho açıklaması ve transfer itirafı: 'Arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum' | 'Eğer takımdan ayrılmazsam...'

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Sebastian Szymanski
Fenerbahçeli Szymanskiden milli takım kampında Mourinho açıklaması ve transfer itirafı: Arkadaşımı ikna etmeye çalışıyorum | Eğer takımdan ayrılmazsam...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 14:26

Fenerbahçe’nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Sarı-lacivertli ekibin geride kalan sezonunu değerlendiren Sebastian Szymanski, “Bu sezon başarılı sayılabilir ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık ve şampiyon olamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı” diye konuştu.

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho’nun çok önemli bir isim olduğunu belirten Szymanski, “Mourinho futbolun en büyük teknik direktörlerinden birisi. Kulübüme gelmesini beklemiyordum. Türk futboluna uyacağını düşünüyorum. Türkiye’de çok fazla tutku var, Mourinho da bunu seviyor. Henüz kendisiyle konuşmadım. Çok işi var, ben de milli takımdayım. Konuşmak için fazlasıyla zamanımız olacak. Daha fazla konuşmak için zamanımız olacak. Nicola’ya (Zalewski) onu sordum. Böyle bir kişinin kulübüme katılması güzel ama şimdilik milli takıma, planımıza, antrenmanlara odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE’DE KALIRSAM HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYECEĞİM"

Fenerbahçe’deki geleceği ile alakalı gelen bir soru üzerine ise 25 yaşındaki oyuncu, “Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Milli takıma odaklanıyorum. Elbette bu kadar iyi bir sezonun ardından ve Mourinho’nun da gelmesiyle bağlantılı olarak, Fenerbahçe’de kalırsam hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Elbette her şey olabilir, hiçbir şeyden emin olamazsınız ama ben bu durumdan memnunum” şeklinde cevap verdi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Sebastian Szymanski

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