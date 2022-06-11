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Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sergio Ramos buluştu! Marmaris'te idman yaptılar...

#Sergio Ramos#Serdar Aziz#Serdar Aziz Ramos
Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sergio Ramos buluştu Marmariste idman yaptılar...

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Serdar Aziz, İspanyol yıldız Sergio Ramos ile bir araya geldi. Milli savunmacı birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. İkilinin bir araya gelme sebebi ortaya çıktı. Öte yandan sarı lacivertli oyuncular Serdar Aziz'in Ramos paylaşımına yorum bırakmayı ihmal etmedi.

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Fenerbahçeli Serdar Aziz, dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos ile bir araya geldi.

Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Öte yandan Sergio Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi. İspanyol yıldızın Serdar Aziz'e tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

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EN AZ 3 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE

İdolüyle tanışma fırsatı bulan Serdar Aziz Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 3+1 yıllığına uzatmıştı.

Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sergio Ramos buluştu Marmariste idman yaptılar...


TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUMLAR

Serdar Aziz'in idolü gördüğü Sergio Ramos ile yaptığı paylaşım Fenerbahçe'den takım arkadaşlarının da dikkatini çekti. Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci gibi isimler ikilinin bu fotoğrafına yorumlar bıraktı.

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Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sergio Ramos buluştu Marmariste idman yaptılar...


 

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