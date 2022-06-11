Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sergio Ramos buluştu! Marmaris'te idman yaptılar...

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Fenerbahçeli Serdar Aziz, dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos ile bir araya geldi.

Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Öte yandan Sergio Ramos ve Serdar Aziz'in Marmaris'te kaldıkları otelde denk geldikleri ve tatil boyunca sık sık birlikte antrenman yaptıkları öğrenildi. İspanyol yıldızın Serdar Aziz'e tavsiyelerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

EN AZ 3 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE



İdolüyle tanışma fırsatı bulan Serdar Aziz Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 3+1 yıllığına uzatmıştı.

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Serdar Aziz'in idolü gördüğü Sergio Ramos ile yaptığı paylaşım Fenerbahçe'den takım arkadaşlarının da dikkatini çekti. Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci gibi isimler ikilinin bu fotoğrafına yorumlar bıraktı.