Fenerbahçeli Serdar Aziz cephesinden Galatasaray iddialarına yanıt!

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz için eski kulübü Galatasaray iddiaları gündeme geldi.

'GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar transfer iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu. Canatar, "Serdar Aziz için Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" diyerek şimdilik transfer iddialarının doğru olmadığı söyledi.

Galatasaray forması giyerken 2018 yılında Sivasspor maçında mide problemi nedeniyle forma giymedikten bir gün sonra Maldivler'den tatil fotoğrafı paylaşmasının Fatih Terim'i çok sinirlendirdiği ve oyuncunun biletinin kesildiği iddia edilmişti. Bu olayın ardından Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2018-19 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, kariyerinde sarı-lacivertli formayla çıktığı 77 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti.(Ajansspor)

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