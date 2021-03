Fenerbahçeli Satou Sabally: "Babam Müslüman. İsmim Hz. Ayşe'den geliyor..."

Gambiyalı baba ve Alman annenin 7 çocuğundan biri olan Sabally, 25 Nisan 1998'de ABD'nin New York kentinde doğdu. İki yaşında ailesiyle Gambiya'ya taşınan ve bu ülkede büyüyen Satou Sabally, okula başladığı dönemde daha iyi bir eğitim alabilmesi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in yolunu tuttu.

Sabally, kadın basketbol antrenörü tarafından 9 yaşında bir oyun parkında yeteneklerinin fark edilmesiyle bu spora başladı. İlk yer aldığı genç takımdaki tek kız oyuncu olarak öne çıkan Satou Sabally, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) oynamanın hayalini kurdu.

Almanya ve ABD'deki kolej kariyerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Sabally, geçen yıl WNBA ekibi Dallas Wings tarafından birinci turda ikinci sıradan draft edilerek rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Satou Sabally, WNBA'de 2020 sezonunda 16 maçta forma giydi.



- "Müslüman bir ülkede oynamanın rahatlığını hissediyorum"



Fenerbahçe Öznur Kablo'da ilk sezonunu geçiren Satou Sabally, kariyerini Türkiye'de sürdürmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Gambiya'da büyüdüğünü aktaran Sabally, "Burada oynamanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Müslüman bir ülkede oynamanın rahatlığını hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türk yemekleri inanılmaz. Bana Gambiya'daki yemekleri hatırlatıyor. Gambiya'da, Almanya'da ve ABD'de yaşadım. Farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada olmayı seviyorum." diye konuştu.



- "Böyle anlamlı bir ismi taşımak harika bir duygu"



Müslüman olan 22 yaşındaki basketbolcu, adının Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'den esinlenerek verildiğinin hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Babam Müslüman. İsmim Hz. Ayşe'den geliyor. Babam beni bir Müslüman olarak yetiştirdi. Bana İslamiyet ve Müslümanlıkla ilgili birçok şey öğretti. Okulda İslam tarihi ve din üzerine dersler aldım. Böyle anlamlı bir ismi taşımak harika bir duygu."



- "Muhammed Ali, bana çok ilham veren bir kişilik"



Satou Sabally, ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'ye büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

2016'da yaşamını yitiren Muhammed Ali'yle ilgili Sabally, "Muhammed Ali, siyahiler için tarihi bir kişilik. Muhammed Ali'yi ve onun hakkında konuşmayı çok seviyorum. ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde Muhammed Ali Center'ı ziyaret ettim ve çok etkilendim. Müzede onunla ilgili her detayı okudum çünkü onun bizlere çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Sadece sporda değil birçok alanda önemli işler yaptı. Muhammed Ali, bana çok ilham veren bir kişilik. Her şeyi okuyabilen önemli bir figürdü. Onun adı her zaman spor, siyaset ve tarih kitaplarında yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.



- "Irkçılığa karşı daha fazla çalışmalı ve konuşmalıyız"



Almanya'da gençlik yıllarında ırkçılığa maruz kaldığını belirten Satou Sabally, toplumun bu konuda daha fazla eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

"Melez olduğum için hem beyaz hem de siyahilere özgü bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullanan Sabally, şu görüşleri paylaştı:

"İnsanların ırkçılığa karşı kendilerini eğitmesi gerekiyor. Avrupa'nın sömürge haline getirdiği ülkelerde siyahilere, özellikle de Afrikalılara yapılanlar konusunda bilinçli olunmalı. Her ülkenin ırkçılık problemi var. Irkçılığa karşı daha fazla çalışmalı ve konuşmalıyız. İnsanlar bu konuda daha fazla eğitilmeli. İnsanların böyle belli başlı konularda daha açık görüşlü olmaları gerekiyor. O zaman bir değişim olabilir."



- "Çocukların sesini duyurmaya çalışıyoruz"



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) elçisi olan Satou Sabally, yardımsever ve aktivist kişiliğiyle de dikkati çekiyor.

UNICEF aracılığıyla çocukların eğitimi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden genç basketbolcu, "Çocukları desteklemek istiyorum. Onlara yardım ediyoruz. Çocuklara bağış toplamak için organizasyonlar yapıyoruz. Toplum bazen çocukları unutuyor. Güçlü olabilmeleri için çocukların sesini duyurmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sığınmacıların yaşadığı sıkıntılara da değinen Sabally, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini anlatarak, "Hiç kimse evinden ve ailesinden ayrılmak, kendisini savaşın içinde bulmak istemez. Hiç kimse açlık çekmez istemez. Yardıma muhtaç insanlara daha fazla sempatiyle bakılması gerekiyor. Bu, benim duruşum. İnsanlar empati kurmalı ve birbirlerinin yanında olmalı. Sonuçta bütün insanlar aynı ve eşit. Türkiye'deki sığınmacıları da takip ediyorum. Onlar için bir şeyler yapmak isteyen insanlar olursa bana internet sitem aracılığıyla ulaşabilirler, onlara yardımcı olmak isterim." diye görüş belirtti.



- Üniversiteden onur belgesiyle mezun oldu



Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Satou Sabally, sporculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatındaki başarısıyla da takdir topluyor.

ABD'deki Oregon Üniversitesinde hukuk bölümünü 3 yılda bitirerek onur belgesiyle mezun olan Sabally, "Her zaman birçok konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Uluslararası İnsan Hakları okumak istedim ancak 3 yılda bitiremeyecektim. Sosyal bilimlerde, hukuk alanında uzmanlaşmaya karar verdim. ABD Hukuku, Alman Hukuku ile Uluslararası Hukuku öğrenmek istiyorum. Sığınmacıların politikalarıyla ilgileniyorum. Gerçekten değişimin bir parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



- "FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedefliyorum"



Satou Sabally, bu sezon tüm kulvarlarda çok iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Sarı-lacivertli takımın FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynamaya hak kazandığının ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26'da 26 yaptığının hatırlatılması üzerine Sabally, şunları kaydetti:

"Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Takımda herkes birbirinin açığını kapatıyor. Takım olarak mükemmel bir performans gösterdiğimizi ve gerçekten çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'de oynamak mükemmel bir şey. Burası harika bir kulüp. Bu sezon iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ancak bununla tatmin olmuyorum ve her zaman daha iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedefliyorum. Buna odaklandım. Bunu başarmak istiyorum."

